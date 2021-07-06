Россияне разочаровались в запрете западных продуктов

Россияне за последние несколько лет разочаровались в запрете на ввоз в страну продуктов из западных стран, введенном в 2014 году в качестве ответа на санкции этих стран, следует из результатов опроса ВЦИОМ, выдержки из которого приводит РБК.

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Об одобрении продовольственного эмбарго заявили 57 процентов респондентов — против 73 процентов в 2015 году и 84 процентов в 2014-м. Негативно к запрету относятся 36 процентов опрошенных, в то время как в 2015-м их было 20 процентов, а в 2014-м — девять.

Наибольшее число противников запрета живут в Москве и Санкт-Петербурге — по 50 процентов. В остальных городах доля недовольных составляет в среднем 36 процентов, в сельской местности — 30 процентов.

Эмбарго на импорт некоторых продуктов из ряда стран Европы, США, Канады и Австралии, поддержавших антироссийские санкции, был введен в 2014 году. В настоящий момент запрет действует до конца 2021 года, однако в предыдущие годы он неоднократно продлевался.