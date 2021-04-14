Испания захотела вернуть свой хамон в Россию

Испания готова на экспертном уровне обсудить с российскими властями вопрос о возможности исключения своего хамона из списка санкционных продуктов, пишет РИА Новости со ссылкой на советника по вопросам сельского хозяйства посольства Испании в России Карлоса Ларраньяга.

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«Министерство сельского хозяйства сейчас не может рассматривать этот политический вопрос. Но Испания хочет, чтобы ситуация изменилась и санкции были сняты», — отметил он. Ларраньяга подчеркнул, что российский рынок для Испании был одним из целевых, а эмбарго принесло много вреда, среди наиболее пострадавших продуктов оказался хамон.

Ранее посол Италии в России Паскуале Терраччано попросил вернуть в страну пармезан. Он назвал технической ошибкой включение пармезана в список продуктов, запрещенных к ввозу в рамках режима контрсанкций.

Москва пошла на продуктовое эмбарго после того, как Евросоюз и США на фоне присоединения Крыма и ситуации на востоке Украины ввели собственные санкции. В списке находятся фрукты, овощи, мясная и молочная продукция. В первый раз контрсанкции были введены на год, но позднее они неоднократно продлевались, а список продуктов пересматривали.