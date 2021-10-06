Крупный производитель конфет заявил о проблемах с поставками в Россию

Компания Ferrero сообщила о трудностях с поставками сырья для конфет в Россию

В российском подразделении крупного производителя кондитерских изделий Ferrero заявили, что у компании возникли трудности с поставками сырья для конфет в Россию. Сложности объяснили возникновением задержек и усложнением логистики поставок, сообщает «Газета.Ru».

«Определенные трудности с поставками сырья сохраняются. Это связано главным образом с дефицитом контейнеров для морских перевозок. Как следствие — наблюдается рост цен на перевозки, возникают задержки с поставками. В этих условиях работа отделов закупок и логистики, конечно, осложняется», — рассказали в компании.

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Вместе с тем представители Ferrero заверили, что проблемы не скажутся на предложении компании на российском рынке в ближайшее время, так как в рамках долгосрочных контрактов необходимое для производства сырье все же есть. Устранение неполадок в цепочках поставок происходит «в рабочем порядке», в то время как изготовление продуктов происходит по стандартному графику, с выполнением всех планов.

Ferrero — итальянский производитель шоколада и других кондитерских изделий, известный по брендам Nutella, Raffaello, Tic Tac, Kinder Surprise, Ferrero Rocher и другим. В России продукция производится на фабрике во Владимирской области.

Недавно еще один изготовитель кондитерских изделий — компания Mars — объявил о сокращении поставок кокосовых шоколадных батончиков Bounty из-за повышенного спроса в начале года и ограничением поставок сырья. Депутат Госдумы Геннадий Онищенко назвал дефицит этих сладостей шансом для России: отечественные производители получат возможность занять освободившуюся нишу и расширить собственное производство.