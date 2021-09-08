Россия захотела стать одним из лучших поставщиков шоколада

ФГБУ «Агроэкспорт»: Россия может обойти Швейцарию и войти в топ-10 экспортеров шоколада

В 2021 году Россия захотела обойти Швейцарию и стать одним из лучших мировых поставщиков шоколада, заявили в Ассоциации предприятий кондитерской промышленности «Асконд». Прогноз сделали на основании материалов Федерального центра развития экспорта продукции агропромышленного комплекса (ФГБУ «Агроэкспорт») при Минсельхозе России, сообщает РИА Новости.

«Россия может подняться с 11 места и, обогнав Швейцарию, впервые войти в десятку ведущих мировых поставщиков шоколада», — подчеркивается в материалах.

За последние пять лет поставки шоколадных кондитерских изделий выросли вдвое. Так, в 2020 году Россия поставила более 300 тысяч тонн этих сладостей, поэтому у нее есть шансы войти в топ-10 экспортеров.

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Исполнительный директор «Асконда» Вячеслав Лашманкин заявил, что за семь месяцев 2021 года объемы экспорта превысили показатели не только 2020, но и 2019 года. Сейчас Россия является лидером поставщиков шоколадных изделий в Китай.

«Отечественное производство и экспорт кондитерских изделий, в том числе шоколадных, является одним из примеров того, как промышленность, используя импортное сырье, смогла обеспечить производство и экспорт брендированных продуктов более высокого передела», — подчеркнули в «Агроэкспорте».

Ранее Европу предупредили о дефиците кофе и шоколада. Такой прогноз связан с угрозой изменения климата и засухи в странах-производителях продуктов.