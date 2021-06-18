Производители шоколада избежали наказания за детское рабство

Верховный суд США отклонил иск в отношении известных американских производителей шоколада и других продуктов питания Nestle USA и Cargill. Продовольственных гигантов обвиняют в детском рабстве на африканских фермах какао-бобов, пишет «Би-би-си».

Шесть африканских мужчин обратились в суд с жалобой, что в детстве их перевезли из Мали в Кот-д'Ивуар в Западной Африке и заставили выращивать стручки какао для производства шоколадной продукции. Использование принудительного труда, по мнению истцов, позволяло Nestle USA и Cargill сдерживать низкие цены на товары. Заявители утверждают, что их принуждали работать на фермах по 12-14 часов в день, а ночью держали под вооруженной охраной, чтобы не допустить побега. Работников зачастую только кормили, а плата за труд была мизерной.

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На привлечение компаний к ответственности, даже если рабство и имело место, у суда нет полномочий, потому что предполагаемое насилие произошло за пределами США. Судья добавил, что Nestle USA и Cargill предоставили африканскому населению технические и финансовые возможности для заработка. Доказательств, что работа на фермах сопровождалась рабством, нет.

Юридическая контора, которая отстаивает интересы африканцев, подавших иск на продовольственных гигантов, заявила, что на этом борьба не заканчивается. И дело связано не только с судьбами шести заговоривших о проблеме людей. Согласно отчету министерства труда США, на фермах какао в Кот-д'Ивуаре и Гане, откуда идет 70 процентов мирового экспорта какао, работает 1,56 миллиона детей.

В середине мая в принудительном использовании труда несовершеннолетних заподозрили крупнейшие в мире табачные компании Imperial Brands и British American Tobacco. По утверждениям британской адвокатской конторы Leigh Day, производители сигарет Kent и «Ява» вывозили африканцев на табачные плантации и заставляли работать по семь дней в неделю за еду.