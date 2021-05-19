Производителя Kent и «Ява» заподозрили в детском рабстве

Крупнейшие в мире табачные компании Imperial Brands и British American Tobacco (BAT), известные россиянам марками сигарет Kent и «Ява», заподозрили в использовании рабского труда детей на плантациях в южноафриканской Малави, пишет The Guardian.
По утверждениям адвокатов британской юридической конторы Leigh Day, представители табачных гигантов, также базирующихся в Великобритании, вывозят семьи африканцев из южной части Малави в табачные районы на севере страны. Там фермеров заставляют строить себе дома из веток и листьев и работать в поле семь дней в неделю без выходных. За труд они получают лишь небольшую порцию кукурузы на всю семью и живут на займы до конца сезона, когда им платят за урожай. Из оплаты фермерам компании вычитают расходы на сельскохозяйственные товары, так что работники иногда даже остаются в долгах. Иск поддержали несколько тысяч беднейших семей Малави.
Юристы настаивают, что подобные условия труда нарушают законодательство Малави и закон Великобритании о современном рабстве, статью 14 Европейской конвенции по правам человека и определение принудительного труда, данное Международной организацией труда.
«Суть обвинения в том, что две крупнейшие табачные компании в мире цинично эксплуатируют обедневших табачных фермеров из Малави и их детей», — настаивает юрист Leigh Day Мартин Дэй.
BAT и Imperial Brands отрицают обвинения и считают доказательства недостаточными. При этом представить свою документацию, подтверждающую, что в их продукции не использовался табак бедных африканцев, компании отказываются.
«Нет никаких юридических или фактических оснований для предъявления этих требований, поэтому British American Tobacco подала заявление о снятии обвинения», — высказался представитель BAT.
Использование рабского труда по-прежнему остается распространенным явлением в современном мире. В мае в эксплуатации людей на заводах заподозрили китайских производителей деталей для солнечных батарей. Английские эксперты углядели в их деятельности острое противоречие миссии производства зеленых товаров.