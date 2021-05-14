Производителей зеленых товаров обвинили в угнетении китайцев

Компании по производству компонентов для солнечных батарей обвиняют в эксплуатации человеческого труда китайского населения Синьцзян-Уйгурского автономного района. Доклад об угнетении людей и о вреде климату при выпуске «зеленых» товаров опубликовал английский университет Шеффилд-Халлам, пишет CNN.

Последние 20 лет район Синьцзян на северо-западе Китая является крупным производственным центром деталей для солнечных панелей, которые поставляют по всему миру. Английские исследователи полагают, что уйгурское население региона и другие этнические и религиозные меньшинства КНР трудятся на заводах принудительно. Кроме того, на предприятиях используют вредный для климата уголь. Это выглядит крайне противоречиво в рамках «зеленой» миссии солнечных батарей.

Министерство иностранных дел Китая отказало CNN в комментарии. Ранее китайская сторона отрицала все обвинения в нарушении прав человека на предприятиях в Синьцзяне по производству хлопка, томатов и изделий из волос. Тем не менее США заблокировали импорт этих китайских товаров в страну, аналогично планируют поступить Великобритания и Европейский союз.

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«Антикитайские силы сделали все, чтобы разрекламировать "принудительный труд" на хлопководстве Синьцзяна. Теперь они обратились к отрасли солнечной энергии. Такие обвинения беспочвенны, а раздувающие скандал страны имеют зловещие намерения», — заявила представитель министерства иностранных дел КНР Хуа Чунин.

На фоне выхода доклада ожидается пересмотр роли Китая в мировой солнечной энергетике. Сейчас в стране сосредоточены от 71 до 97 процентов мировых мощностей производства компонентов солнечных панелей.

При этом спрос на солнечную энергетику в мире только возрастает — страны отказываются от загрязняющих технологий. В 2015 году 186 государств и ЕС подписали Парижское соглашение для борьбы с глобальным потеплением с целью свети уровень выброса парниковых газов к нулю до 2050 года, в том числе благодаря использованию солнечных батарей. Согласно октябрьскому отчету Международного энергетического агентства, в следующее десятилетие возобновляемые источники обеспечат 80-процентный рост производства электричества.