Мировой экономике предрекли ужасное будущее без решения проблем климата

Если проблема изменения климата не будет решена, мировую экономику ждет ужасное будущее. Речь может идти о потере пятой части глобального ВВП к 2050 году, передает Reuters.

Агентство ссылается на отчет Swiss Re Institute. В нем говорится, что при худшем сценарии экономика Китая рискует потерять до 24 процентов к середине века, США — 10 процентов, а Европа — 11.

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Эксперты напомнили, что глобальное потепление усугубляет последствия стихийных бедствий, связанных с погодой, оно может со временем привести к значительным потерям доходов и производительности. Сильнее других от роста температуры пострадают страны с развивающейся экономикой в ​​экваториальных регионах.

Другое исследование, проведенное компанией Wood Mackenzie, показало, что если миру удастся достичь целей Парижского соглашения и перейти на электроэнергию, то цены на нефть к 2050 году упадут до 10 долларов за баррель. Аналитики считают, что спрос на нее начнет падать уже в 2023-м, а затем резко ускорится.

Около 200 стран в 2015 году подписали Парижское соглашение по климату, чтобы бороться с глобальным потеплением. Россия ратифицировала документ в 2019-м. Конкретные цели и обязательства для каждой страны не прописаны. В частности, ЕС намерен сделать собственную экономику углеродно нейтральной к 2050 году. Для этого импортеров из третьих стран, в которых отсутствует собственное регулирование на государственном уровне, обяжут выплачивать специальный налог, размер и структура которого пока не определены.