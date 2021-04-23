Россиянин сбежал из четырехлетнего рабства на такси

Россиянин Андрей Жильцов сбежал из четырехлетнего рабства на такси. Об этом сообщает издание Baza в своем Telegram-канале.

В Твери 19 марта в службу такси поступил заказ от мужчины, который просил довезти его до Москвы, при этом он признался, что денег у него при себе нет, но ему грозит смерть. За ним на автовокзал Западной Двины (Тверская область) приехал таксист Константин. Пассажир попросил у него телефон, чтобы позвонить друзьям и попросить денег на оплату поездки — 10 тысяч рублей.

В дороге с таксистом связался таксопарк и сообщил, что ему предлагают 100 тысяч рублей за то, чтобы вернуть пассажира.

Андрей рассказал, что его ищет хозяин, к которому он попал в рабство четыре года назад. Тогда у него отобрали паспорт и поселили в частном доме в деревне Никулинка Тверской области. Вместе с Андреем в неволе были в разное время от шести до восьми рабов, среди них граждане России, Белоруссии, Таджикистана и Украины. Еще двое батрачили на сестру хозяина. Жильцов рассказал, что сумел сбежать, когда хозяин уехал в Москву.

На Волоколамском шоссе такси догнал автомобиль и стал прижимать перевозчика к обочине, маневрируя, таксисту удалось избежать столкновения и скрыться от преследователя.

Он довез пассажира до Москвы и передал его друзьям. Жильцов опасается за свою жизнь и вынужден прятаться от бывшего хозяина. Он обратился в полицию с заявлением о своем похищении четыре года назад.