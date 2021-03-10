Россиянин под видом родственника забрал инвалида из приюта и взял в рабство

Неизвестный мужчина представился родственником инвалида, забрал его из приюта в Тюмени и увез в Подмосковье, где заставил попрошайничать, пишет URA.RU.

В социальном учреждении изданию рассказали, что россиянин Виктор Пинигин давно был бездомным и в прошлом периодически жил в приюте, а когда ему ампутировали ноги, остался насовсем. «Полгода назад объявился мужчина, который назвался двоюродным братом, и увез его в Подмосковье, как мы думали — в семью», — сказала заместитель директора центра помощи «Милосердие» Наталья Грачева. В тот момент Пинигин подтвердил сотрудникам приюта, что знает пришедшего за ним человека, и его отпустили.

В начале 2021 года волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» нашли инвалида, потерявшего память, в городе Октябрьский в Башкирии. Тогда и выяснилось, что Пинигина взяли в рабство и сделали попрошайкой. Его положили в больницу с обморожением рук, а потом, когда о его судьбе узнали в центре «Милосердие», вернули в Тюмень и снова поселили в приюте.

В начале марта в Подольске были задержаны двое мужчин, подозреваемых в удержании четырех инвалидов. По предварительным данным, заложников заставляли просить милостыню и избивали, чтобы сломить их волю.