Российский десантник-инвалид отпраздновал день ВДВ и попал в плен

В Ленинградской области из многомесячного заточения в квартире жилого дома освобожден российский инвалид-десантник, который попал в плен после того, как отпраздновал день ВДВ. Об этом в четверг, 17 декабря, сообщает региональное управления Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, уроженец Нижнего Новгорода был похищен в родном городе 4 августа. Похитители привезли его в квартиру многоэтажного жилого дома в деревне Новое Девяткино Всеволжского района Ленинградской области, где избили и заставили заниматься попрошайничеством. 16 декабря, оставшись один, он смог попросить через окно о помощи прохожих, которые вызвали полицейских.

СКР возбудил уголовное дело по статье 127 УК РФ («Незаконное лишение свободы группой лиц по предварительному сговору»). Ведется расследование, устанавливается круг лиц, причастных к совершенному преступлению.

По данным источника «Ленты.ру» в правоохранительных органах, мужчина получил инвалидность во время участия в боевых действиях. Он отмечал праздник 4 августа, поскольку 2 августа, в День ВДВ, был в больнице на обследовании. Никто из боевых друзей не пришел поддержать его, зато к нему подсели мужчина и девушка. Выпив с новыми друзьями рюмку алкоголя, он почувствовал себя плохо и вскоре потерял сознание, а очнулся уже на квартире в Ленинградской области.

Потерпевший рассказал, что с ним был еще один мужчина, которого тоже заставляли попрошайничать. Сотрудники правоохранительных органов проверяют эту информацию и устанавливают его личность и местонахождение.