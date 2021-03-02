Российские инвалиды стали рабами и попрошайничали под угрозой шокера и лопаты

В подмосковном Подольске задержали двух местных жителей по подозрению в использовании рабского труда инвалидов. Об этом «Ленте.ру» сообщила представитель областного управления Следственного комитета России Ольга Врадий.

По ее словам, возбуждено уголовное дело по статье 127.2 УК РФ («Использование рабского труда»). Следствие считает, что подозреваемые с августа 2018 по март 2021 года держали в неволе четверых мужчин-инвалидов в арендуемом доме. Их избивали и заставляли заниматься попрошайничеством. Подаяние потерпевшие отдавали своим хозяевам.

Подозреваемые наказывали заложников электрошокерами, черенком лопаты и другими подручными средствами, чтобы сломить волю инвалидов, уточняет Telegram-канал Mash.

Следствие намерено ходатайствовать об аресте подозреваемых.