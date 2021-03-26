Россия
 
Последние новости
Италия попросила вернуть в Россию свой пармезан
Российская воспитательница избила ребенка за отказ лечь спать
Кремль исключил героизацию образа Навального
Российский пенсионер решил подпилить березы, застрял между деревьями и погиб
Модный эксперт оценила внешний вид украинских политиков
Захарова сочла постановкой пресс-конференцию Байдена
Похороненный заживо знахарь пообещал воскреснуть и не воскрес
Предсказано появление нового вида отпуска в России
«Одноклассники» масштабно обновились
В Кремле отказались реагировать на обращение жены Навального
Новости партнеров
Прослушать новость

Россиянка переодела 14-летнюю родственницу в старушку и заставила попрошайничать

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Александр Миридонов / «Коммерсантъ»

47-летняя жительница Петровского района Тамбовской области переодевала свою 14-летнюю родственницу в старушку и заставляла попрошайничать. Об этом на сообщается на сайте главка МВД России по городу Мичуринску.

Девочка намеренно скрывала свое лицо, чтобы вызвать сострадание у окружающих, передают в ведомстве. Ее поместили в социальный приют.

По данному факту могут возбудить дело по статье УК (Вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий), которая предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до четырех лет.

Ранее неизвестный мужчина представился родственником инвалида, забрал его из приюта в Тюмени и увез в Подмосковье, где заставил попрошайничать. Инвалида нашли волонтеры, тогда выяснилось, что его взяли в рабство. Виктора Пинигина положили в больницу с обморожением рук, а потом вернули в Тюмень и снова поселили в приюте.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Россиянин под видом родственника забрал инвалида из приюта и взял в рабство
Не оплатившую проезд российскую школьницу заставили попрошайничать
Российская пенсионерка наряжала кошек в колпаки и попрошайничала на вокзале