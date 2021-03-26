Россиянка переодела 14-летнюю родственницу в старушку и заставила попрошайничать

47-летняя жительница Петровского района Тамбовской области переодевала свою 14-летнюю родственницу в старушку и заставляла попрошайничать. Об этом на сообщается на сайте главка МВД России по городу Мичуринску.

Девочка намеренно скрывала свое лицо, чтобы вызвать сострадание у окружающих, передают в ведомстве. Ее поместили в социальный приют.

По данному факту могут возбудить дело по статье УК (Вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий), которая предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до четырех лет.

Ранее неизвестный мужчина представился родственником инвалида, забрал его из приюта в Тюмени и увез в Подмосковье, где заставил попрошайничать. Инвалида нашли волонтеры, тогда выяснилось, что его взяли в рабство. Виктора Пинигина положили в больницу с обморожением рук, а потом вернули в Тюмень и снова поселили в приюте.