Не оплатившую проезд российскую школьницу заставили попрошайничать

Российскую школьницу заставили попрошайничать после того, как она не смогла заплатить за проезд в маршрутке. Об этом сообщает портал «Бел.Ру».

Инцидент произошел в четверг, 12 декабря, в Белгороде. У 15-летней пассажирки не сработала карта из-за неисправности терминала, а наличных средств не оказалось. Тогда водитель маршрутки заглушил двигатель, закрыл двери и заставил подростка идти с шапкой по салону и собирать деньги с других пассажиров. В итоге за билет школьницы заплатила одна из пассажирок.

Как сообщила мать школьницы, после этого водитель открыл двери, выпустил людей и поехал дальше, а девочка вернулась домой перепуганная и в слезах.

Отмечается, что это не первый похожий случай в Белгороде. Пассажиры автобусов периодически жалуются на двойное списание с карты, хамское поведение водителей. Также, пишет издание, несколько раз водители блокировали людей в салоне из-за зависшего терминала.

В августе сообщалось, что группу детей из Челябинска, отдыхавших в лагере в Крыму, везли домой в тесных маршрутках без еды и остановок. На попавших в сеть кадрах видно, как дети в возрасте от 7 до 9 лет лежат на полу транспортного средства.

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