Российскую школьницу наградят за спасение двухлетнего ребенка из-под поезда

Одиннадцатилетнюю школьницу из города Сатки Елизавету М. наградят в Москве за спасение двухлетнего ребенка из-под поезда. Об этом сообщило издание 74.ru.

Инцидент произошел 7 мая. Двухлетняя девочка шла по рельсам и не видела ехавший на нее тепловоз, несмотря на сигнал машиниста. Заметив это, Елизавета выбежала на рельсы, схватила ребенка и скатилась с ним с полотна вниз. Как рассказала мать девочки Анастасия Романова, Елизавета сказала ей, что не боялась погибнуть, но боялась, что не успеет спасти ребенка.

За этот поступок школьницу наградят в рамках проекта «Дети-герои», церемония пройдет в Совете Федерации 1 ноября. Отмечается, что Елизавета из многодетной семьи, у нее есть младшие брат и сестра, за которыми она помогает ухаживать.

23 октября школьница из местечка Свобода Курской области спасла подругу от маньяка, который напал на нее на остановке, пока девочки ждали маршрутку. Она получила рваные раны руки, подруга — раны предплечья, обе находятся в больнице.

После этого нападения местные жители начали патрулировать улицы в поисках маньяка, по городу распространяют фотографии людей, похожих на него. Жители Свободы пожаловались на плохое освещение улиц. Губернатор Курской области Роман Старовойт пообещал решить проблему.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Общество»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость, вопросы или идея для материала, напишите на этот адрес: russia@lenta-co.ru