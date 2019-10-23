Российская школьница спасла подругу от нападения маньяка

В Курске школьница спасла подругу от нападения мужчины на улице. Об этом в среду, 23 октября, сообщает региональный портал «Курск друг для друга онлайн».

Инцидент произошел в местечке Слобода Золотухинского района в понедельник вечером. Три девушки возвращались домой с тренировки по боксу. Они опоздали на маршрутку и стали ждать на остановке следующую, когда к ним вдруг подошел неизвестный с ножом и напал на одну из них. Он ударил 15-летнюю девочку в руку, приставил лезвие к горлу и потащил ее к лавочке. Но на помощь школьнице подоспела ее подруга: схватилась за нож и прыснула незнакомцу в лицо из перцового баллончика.

Тот скрылся с места происшествия, а девочки побежали в расположенное неподалеку общежитие городского техникума. Там им обработали раны, а затем вызвали «скорую» — школьнице, спасшей подругу, понадобилась помощь. Она порезалась о лезвие ножа, пытаясь выхватить его у нападавшего.

Студенты позвонили в полицию и сами, разделившись на группы, выдвинулись на поиски незнакомца с ножом, прочесали близлежащую территорию, но так его и не нашли.

В пресс-службе регионального главка МВД «Ленте.ру» сообщили, что сотрудники полиции проводят оперативно-разыскные мероприятия, направленные на розыск мужчины. И назвали его приметы: на вид примерно 45-50 лет, рост 160 сантиметров, худощавый, впалые глаза и щеки. Владеющих какой-либо информацией о местонахождении мужчины попросили обратиться в полицию.

13 октября в Томске задержали мужчину, на протяжении 15 лет насиловавшего местных жительниц. Он оказался бывшим сотрудником уголовного розыска.

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