Годами насиловавший россиянок маньяк оказался выходцем из милиции

Обвиняемый в изнасилованиях женщин на протяжении 15 лет в Томской области маньяк раньше работал в милиции. Об этом в понедельник, 14 октября, сообщает ТАСС.

По данным источника агентства, задержанный 60-летний мужчина с 1979-го по 1990-е годы работал в уголовном розыске местного отделения милиции. В то время преступлений он не совершал. На момент задержания мужчина являлся сотрудником организации «Томскнефть».

В пресс-службе регионального главка Следственного комитета (СКР) «Ленте.ру» сообщили, что преступления мужчина совершал с 2004-го по 2017 год в городе Стрежевой Томской области. Он арестован решением суда.

В апреле сообщалось, что в Твери было возбуждено уголовное дело в отношении 27-летнего коллектора, угрожавшего изнасиловать супругу должника. Мужчина ворвался в дом просрочившего кредит гражданина и продолжил угрожать семье при детях.

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