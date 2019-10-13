Задержан 15 лет насиловавший россиянок маньяк

В Томской области задержали мужчину, который в течение 15 лет нападал на женщин и насиловал их. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета России (СКР).

Насильник орудовал в городе Стрежевой в период с 2004 по 2017 годы, за это время его жертвами стали несколько местных жительниц. Пока 60-летнему мужчине предъявили обвинения в совершении пяти эпизодов преступлений, в том числе изнасилований и насильственных действий сексуального характера.

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Как отмечается в сообщении, вычислить обвиняемого удалось благодаря генотипической экспертизе, которая помогла обнаружить его ДНК-профиль и установить личность. Впоследствии мужчину опознала одна из пострадавших женщин. Следствие будет ходатайствовать перед судом о заключении задержанного под стражу.

В конце сентября на Кипре задержали бывшего алтайского следователя Александра Сатлаева, отсидевшего срок за серию изнасилований. Работая в Следственном комитете, он сам расследовал свои же преступления и даже уговорил одну из жертв забрать заявление. По освобождении из колонии он вновь изнасиловал женщину в подъезде, после этого бежал за границу, где попался при совершении грабежа.

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