Российская семья вместе с друзьями изнасиловала своего ребенка

В Брянской области будут судить семейную пару, которая изнасиловала свою дочь-подростка. Об этом в среду, 2 октября, сообщается на сайте Мглинского районного суда.

По данным сайта «Новости Брянска», в надругательстве над девочкой, помимо родителей, участвовали двое друзей семьи. Всем четверым предъявили обвинения в изнасиловании ребенка по предварительному сговору.

Родителей также обвинили в ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию дочери и жестоким обращении с ней. Отца, помимо прочего, — в причинении девочке физических и психических страданий.

Возраст потерпевшей девочки не уточняется, но отмечается, что ей еще не исполнилось 14 лет.

Ранее сообщалось, что в Хакасии будут судить женщину и ее любовника, которому та разрешила за деньги надругаться над своими дочерьми. На тот момент девочкам было 7 и 8 лет.

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