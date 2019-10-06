В петербургском парке надругались над американкой

Студентка из США, приехавшая по обмену в Санкт-Петербург месяц назад, стала жертвой изнасилования. Об этом рассказал источник в правоохранительных органах, пишет «Комсомольская правда».

По его информации, инцидент произошел около пяти часов утра в субботу, 5 октября, в парке «Подкова» у дома №3 по Казанской улице. О нападении на 21-летнюю девушку в полицию сообщил прохожий.

Американку отправили в Мариинскую больницу, однако по результатам осмотра и оказания помощи констатировали удовлетворительное состояние и отпустили ее.

Пострадавшая заявила, что у напавших на нее двоих преступников была «азиатская внешность». В то же время, по данным газеты, отпечатки одного из них совпали с уже присутствующими в полицейской базе материалами 27-летнего приезжего из Украины.

29 сентября сообщалось, что на территории парка в подмосковной Балашихе неизвестный мужчина напал на 35-летнюю гражданку иностранного государства, после чего скрылся. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту совершения насильственных действий сексуального характера в отношении женщины.

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