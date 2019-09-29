В подмосковном парке надругались над иностранкой

Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело по факту совершения насильственных действий сексуального характера в отношении иностранки. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на старшего помощника главы ГСУ СК России по Московской области Ольгу Врадий.

Известно, что инцидент произошел вечером 26 сентября на территории парка в подмосковной Балашихе. Неизвестный мужчина напал на 35-летнюю гражданку иностранного государства, после чего скрылся.

Следователи осмотрели место происшествия, расследование уголовного дела продолжается.

«Комсомольская правда» сообщила, что пострадавшей оказалась сотрудница Российско-германской внешнеторговой палаты, приехавшая в Россию по работе. Однако позднее сообщение об этом было удалено с сайта издания.

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