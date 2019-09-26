Две девушки изнасиловали юношу из-за сломанного iPhone

В Татарстане две подруги надругались над 19-летним юношей, якобы повредившем iPhone одной из них. Об этом сообщает ИА «Татар-информ».

Инцидент произошел в городе Бугульма. 22-летняя девушка попросила знакомого починить сломанный смартфон и пригласила его к себе домой. В какой-то момент юноша отлучился, а когда вернулся, в квартире появилась 30-летняя подруга девушки, а экран iPhone оказался треснут.

Женщины обвинили парня и потребовали у него возместить ущерб. Услышав отказ, они надругались над ним при помощи секс-игрушки, при этом снимали все на видео. Насильницы пригрозили, что выложат видео в сеть, и пострадавший якобы ушел за деньгами, но на самом деле отправился в полицию.

Преступниц арестовали. Возбуждено уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера.

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