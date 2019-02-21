Телеведущие обсудили грудь коллеги во время рекламы и попались

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Мексиканские телеведущие Жерардо Велазкез де Леон (Gerardo Velazquez de Leon) и Карлос Альберт (Carlos Albert) обсудили в студии внешность и поведение своей коллеги Патти Лопез де ла Серда (Patty Lopez de la Cerda). Инцидент произошел около двух недель назад во время рекламной паузы в передаче Reaccion en Cadena. На него обратил внимание таблоид Mirror.

Предметом осуждения стала публикация девушки в Instagram, где она предложила подписчикам сравнить свою фотографию со снимком десятилетней давности.

«Бро, эта женщина выложила фото и говорит, что наконец-то нашла похожие снимки и совместила их, чтобы показать свои сиськи 10 лет назад и сейчас», — сообщил Велазкез де Леон. Позднее он добавил, что это единственное, что она умеет делать.

Альберт согласился и осудил журналистку: «Она замужем и выкладывает такие снимки, невероятно», — заметил он.

В ответ Лопез де ла Серда опубликовала в Twitter гневную отповедь. «Напоминает мне классическое: "Если ее изнасилуют, это будет ее собственная вина из-за того, как она одета"», — заявила она.

Велазкез де Леон позже публично извинился за свое поведение. По его словам, то, что замечание было сделано во время рекламной паузы, не оправдывает поступка. В финале обращения он призвал к прекращению гендерного насилия.

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