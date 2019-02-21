Известный телеведущий опубликовал в сети фото сына и прослыл плохим отцом

Американский телеведущий Энди Коэн (Andy Cohen) опубликовал в Instagram фото своего новорожденного сына и попал под шквал критики. Подписчики обвинили отца-одиночку в том, что он не умеет обращаться с ребенком. На инцидент обратил внимание таблоид The Sun.

На снимке Коэна был изображен его сын Бенджамин, спящий в кроватке. «Запеленали...» — подписал пост ведущий.

Swaddled up... Фото опубликовано @bravoandy

Публикация набрала тысячи комментариев. Многие умилились виду новорожденного, однако некоторые раскритиковали Коэна. Подписчики предположили, что он плохо запеленал малыша, из-за чего ребенку сложно двигаться и дышать. «Похоже, что запеленали слишком сильно», — заметил один из юзеров. «Дети не должны быть в этом мире в положении червя!» — злился другой.

Некоторые поспешили дать телеведущему советы по устройству быта ребенка. Пользователи заметили, что новоявленный отец приобрел для сына слишком большую кроватку и разместил в ней несколько подушек, которые позднее помешают ему двигаться. «Не забудь убрать их», — заметили они.

Фанатка Коэна по имени Аманда в шутку предположила, что самым трудным в его отцовстве будет сохранение спокойствия под шквалом оценок, критики и разнящихся мнений. Она пристыдила спорщиков и посоветовала им порадоваться за семью телеведущего.

Ранее ведущий канала Fox по имени Пит Хегсет (Pete Hegseth) заявил, что не мыл руки в течение 10 лет. Поклонники удивились его заявлению о том, что микробов якобы «не существует».

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!