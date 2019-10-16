Возбуждено дело из-за устроенного россиянами самосуда над «маньяком»

В Архангельске следователи возбудили уголовное дело после того, как местные жители привязали человека к столбу на улице и избили его. Об этом в среду, 16 октября, сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета России (СКР).

Как говорится в сообщении, четверо архангелогородцев приехали в дом 35-летнего мужчины, заставили выйти его на улицу, после чего избили и затолкали в багажник своего автомобиля, а затем привязали тросом к столбу линии электропередач.

Очевидцы произошедшего вызвали на место полицию, в отношении всех четверых возбудили дела по части 2 статьи 126 УК России («Похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, с применением предмета, используемого в качестве оружия»).

На допросе участники самосуда заявили, что хотели наказать мужчину за воровство и приставания к женщинам и детям. В СКР отметили, что пока избитый проходит потерпевшим по делу, версия о его противоправном поведении проверяется следователями. Сотрудники полиции отпустили его домой.

Видео с акцией расправы появилось в сети 15 октября. На кадрах видно, что вокруг привязанного к столбу человека собрались десятки горожан, некоторые наносили ему удары. Жертва самосуда отвергает все обвинения и заявляет, что ни в чем не виноват.

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