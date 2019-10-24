Российская школьница рассказала подробности спасения подруги от маньяка

Школьница из Курской области Анастасия (имя изменено) рассказала подробности спасения девятиклассницы от неизвестного, который напал на ее подругу. Об этом девочка рассказала изданию «Подъем».

По словам подростка, она не обратила внимания на лицо нападавшего, но запомнила, что от него пахло перегаром. Собеседница издания отметила, что мужчина ничего не сказал, когда схватил подругу. Анастасия вспоминает, что увидела нож у горла подруги и схватилась за него, чтобы убрать в сторону. В этот момент злоумышленник дернул нож, и девятиклассница смогла освободиться. Она получила два ножевых ранения на предплечье, но они оказались неглубокими. В то же время Анастасия получила рваные раны рук. Обе пострадавшие находятся в больнице.

Школьница также подтвердила, что местные жители после нападения начали сами патрулировать улицы и пытаются найти нападавшего. Как отметил «Подъем», из-за нападения родители опасаются отпускать детей одних на улицу. Отмечается, что в населенном пункте практически не освещены улицы.

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В администрации Курской области сообщили, что губернатор Роман Старовойт в курсе проблемы и дал поручения комитету ЖКХ и ТЭК Курской области проверить организацию освещения в местечке Свобода, где и произошло нападение.

23 октября школьница из местечка Свобода спасла подругу от нападения неизвестного. Девочки возвращались домой после тренировки по боксу, опоздали на маршрутку и стали ждать следующую. В это время к ним подошел неизвестный и напал с ножом на одну из них. После спасения девочки побежали к общежитию местного техникума, где им вызвали скорую.

После нападения на девочку другие школьники занялись поисками маньяка, а местные жители начали покупать перцовые баллончики. Нападавшего пока не нашли, среди сельчан распространяют фотографии похожих на него людей.

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