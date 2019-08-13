Российских детей отправили из лагеря на полу маршрутки без остановок и еды

Группу детей из Челябинска, отдыхавших в лагере в Крыму, везли домой в тесных маршрутках без еды и остановок. Об этом мать одного из детей Галина Шеина сообщила изданию «Первый областной».

По словам женщины, ей позвонила мать, ехавшая в сопровождении с группой детей, и отправила фотографии из автобуса. На них видно, как дети в возрасте от 7 до 9 лет лежат на полу транспортного средства. Сколько времени дети провели в таких условиях, не уточняется.

«За рулем один водитель, который засыпает по пути. На ночлег не останавливаются, потому что организатор не дал на это средств и не предусмотрел это. Детей не кормили, это тоже не было предусмотрено», — сообщила Шеина.

Женщина рассказала, что обратилась в челябинское отделение ГИБДД. Сотрудники полиции связались с коллегами из Саратовской области, где на тот момент ехала маршрутка. Транспортное средство остановили, детей доставили в ближайший детский лагерь — там их разместили, покормили и уложили спать. 17 детей и два сопровождающих остаются в лагере, родители ищут способ вернуть детей домой.

Ранее 179 школьников, которые прибыли в рязанский лагерь «Лесная сказка» из подтопленных районов Иркутской области, попросили родителей забрать их домой. Дети и учителя были шокированы условиями учреждения. По приезде их встретили обшарпанные стены, сломанная мебель, холодный душ и шторки вместо дверей.

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