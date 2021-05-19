Россиянина позвали работать пастухом и забрали в рабство

Следственный комитет России (СКР) проверяет фермеров-скотоводов в Калмыкии, которые позвали россиянина работать пастухом и забрали его в рабство. Об этом сообщает Telegram-канал LIFE SHOT.

Как отмечается, хозяева фермы отобрали у мужчины паспорт и средства связи, нередко избивали за провинности. Зарплату ему тоже не платили, иногда оставляли без еды. Все это длилось почти три месяца.

Пленник несколько раз пытался убежать, однако его снова ловили. В конце марта потерпевший в очередной раз попытался спастись, после чего его сильно покалечили и бросили в степи. Очнувшись, он двое суток с поврежденным тазом полз до трассы, где его обнаружил водитель и вызвал скорую помощь.

Трое суток пострадавший провел в реанимации. Ему удалось выжить.

В конце апреля сообщалось, что в Твери россиянин Андрей Жильцов сбежал из четырехлетнего рабства на такси. Он попросил довезти его до Москвы, при этом он признался, что денег у него при себе нет, но ему грозит смерть.