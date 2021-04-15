Сбежавший из рабства мужчина нашел родственников благодаря случайной встрече

В Китае сбежавший из рабства мужчина нашел семью благодаря случайной встрече. Об этом сообщает издание South China Morning Post.

Около десяти лет назад У Фанвэнь уехал из родной деревни в провинции Гуйчжоу, чтобы найти работу. Его обманом заманили на нелегальную кирпичную фабрику, отобрали документы и телефон и много лет заставляли работать. Из-за плохого обращения у мужчины испортилось здоровье, и теперь он страдает от потери памяти.

В феврале 2021 года У Фанвэню удалось сбежать. Он бродяжничал больше месяца, пока его не нашли в городе Маомин, провинция Гуандун. Государственные служащие помогли ему добраться до города Кайли в Гуйчжоу, однако и после этого мужчина не сумел найти дорогу домой.

Спустя десять дней, которые У Фанвэнь провел без крыши над головой, родственница заметила его в торговом центре в Кайли. Несмотря на сомнения, она решила рискнуть и окликнула мужчину. «Я позвала его по имени на родном диалекте, и он тут же разрыдался, — рассказывает женщина. — Тогда я поняла, что нашла его».

В 2019 году сообщалось, что в Китае похищенный у родителей 31 год назад мужчина воссоединился с семьей. Он нашел родственников благодаря тесту ДНК, который ему пришлось сдать для устройства на работу.