Похищенный в детстве китаец воссоединился с родителями спустя 31 год

В Китае похищенный у родителей 31 год назад мужчина воссоединился с семьей. На видео их встречи обратило внимание издание South China Morning Post.

В 1988 году неизвестные похитили трехлетнего Чэня Сюэпина у родителей, работавших на тот момент на стройке в провинции Гуйчжоу. Супруги весь день пытались найти сына, а затем потратили все сбережения на его поиски по всей стране, но им так и не удалось обнаружить ребенка. Как только у них появилась возможность, они предоставили образцы ДНК в полицию для базы данных о пропавших и похищенных детях.

В конце 2018 года им сообщили, что их ребенок вырос в семье в провинции Хэбэй на другом конце страны под именем Цинь Юйцзе. Мальчик с детства заметил, что не похож на сверстников и произносит некоторые слова иначе. Со временем он понял, что растет не у своих настоящих родителей, однако понятия не имел, как найти родственников.

Ему помогла случайность: в 2018 году он сдавал тест ДНК для устройства на работу. Полицейские связались с ним и назвали ему имена его предполагаемых родителей. В феврале 2019 года был проведен повторный ДНК-тест, подтвердивший их родство.

Как только Цинь узнал результаты теста, он отправился в деревню в провинции Сычуань, где живут родители, с женой и ребенком. На ролике он обнимает плачущих родителей и говорит, что годами пытался вычислить, кто они. Поздравить семью с воссоединением пришли сотни человек из соседних деревень.

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