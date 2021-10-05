В России предупредили об ограничениях поставок популярных шоколадных батончиков

В России ожидаются ограничения в поставках популярных шоколадных батончиков Bounty. Об этом предупредила российская структура американской компании Mars, передает «Коммерсантъ».

В компании заявили о «вынужденном ограничении» поставок продукции под брендом Bounty. Ситуация связана с повышенным спросом в начале года и ограничением поставок сырья. Также в Mars полагают, что товарные запасы ассортимента Bounty на складах компании полностью восполнятся к середине октября этого года.

По информации источника издания, в рознице, в неформальных разговорах менеджеры Mars говорят о нехватке кокосовой стружки из-за неурожая в странах-производителях кокоса. Также представители компании допускают, что сложности с поставками батончиков могут продлиться до 2022-го.

30 сентября сообщалось, что из российских магазинов начал пропадать «Доширак». Дефицит лапши быстрого приготовления связали с тем, что завод, изготавливавший продукт, приостановил производство. Уточнялось, что речь могла идти о заводе в Рязани. Утверждалось, что с нехваткой «Доширака» столкнулись жители Красноярска и Волгограда.