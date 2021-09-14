Американский рынок охватил масштабный дефицит товаров

США охватил масштабный дефицит товаров — от застежек-молний и стекла до бульдозеров и бурбона, сообщает Reuters. Нехватка продукции и сырья прежде всего затронула отрасли, зависящие от поставок с других континентов, так как грузовое судоходство переживает кризис. Наряду с товарным дефицитом на американском рынке наблюдается резкое повышение цен, и Федеральная резервная система (ФРС) опасается дальнейшего роста инфляции.

До пандемии покупка нужных деталей совершалась лишь одним кликом на сайте и предполагала ожидание в течение нескольких дней, самое большее — недель. Но распространение COVID-19 привело к крупным сбоям в цепочках поставок и мир охватила нехватка основных товаров. Дефицит металлов, пластика, дерева и даже бутылок для спиртных напитков в США стал нормой. Производители вынуждены постоянно поднимать цены на продукцию, что провоцирует риск устойчивой инфляции в стране.

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Крупнейший американский поставщик строительной и горнодобывающей техники Caterpillar в июле заявил, что в третьем квартале его прибыль снизится из-за роста цен на труднодоступные компоненты, такие как пластиковая смола и полупроводники. А компания Brown-Forman, владеющая крупными брендами спиртных напитков Jack Daniel's и Woodford, в сентябре сообщила о нехватке «ключевых упаковочных материалов, в первую очередь стекла». На фоне глобального дефицита участники некоторых отраслей уже начали строить новые заводы. Так поступили, например, производители полупроводников, чтобы удовлетворить растущий спрос на микросхемы для автомобилей и электроники.

Основная проблема заключается в том, что каналы поставок перегружены. Спрос на контейнеры, корабли и грузовики очень высок на фоне восстановления экономики, когда тысячам компаний одновременно понадобились средства перевозки своей продукции. Президент производителя пластмассы United Solutions Дэвид Рейли оценил прошлогодний рост цен на полимеры в 100 процентов и назвал его самой большой трудностью своего бизнеса на данный момент. Раньше Рейли просил своих закупщиков искать более дешевый пластик на зарубежных рынках, в том числе китайских, если цены внутри страны были слишком высоки. Но теперь стоимость доставки по морю выросла настолько, что любое ценовое преимущество потеряло значение. Летом в цепочках поставок в США возникли новые проблемы. Серия разрушительных ураганов вызвала сбои в работе нефтеперерабатывающих заводов. Аварии на фабриках еще больше угрожают поставкам пластмасс и других основных материалов.

Высокая стоимость доставки и дефицит, наряду с увеличением зарплат из-за нехватки рабочей силы, вызвали рекордный рост цен в США. Инфляция достигла максимума за 13 лет.