Названы причины роста цен в США

Рост зарплат поспособствовал увеличению инфляции в США в 2021 году, но высокая стоимость доставки, погоня за прибылью и дефицит повлияли на нее гораздо сильнее, сообщает Business Insider.

Эксперты называют рост зарплат, вызванный нехваткой рабочей силы, наименее важным фактором высокой инфляции.

Новая волна потребительского спроса в США после отмены локдауна в июне потребовала от компаний оперативных действий. Цепочки поставок тогда еще не до конца восстановились после пандемии, и производства получали необходимые материалы с рекордными задержками. Поскольку предприятия боролись за ограниченное количество ресурсов, цены на доставку резко выросли. Повышенные транспортные расходы перекладывались на потребителей и поддерживали увеличение инфляции в течение года.

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Кроме того, цены в стране подняли неуверенность инвесторов и бизнесменов в том, что пандемия идет на спад. Распространение «дельта»-штамма COVID-19 привело к резкому увеличению числа случаев заболевания в последние недели. Владельцы малого бизнеса уже опасаются, что это помешает восстановлению экономики. Примерно 22 процента американских предпринимателей заявили, что рост заболеваемости уже повлиял на их выручку, и еще столько же ожидают, что их доход упадет в скором времени.

Инфляционный всплеск вызван и преобладанием спроса над предложением. Когда американцы возобновили покупательскую активность, товаров стало не хватать. Дефицит ключевых материалов мирового производства, таких как древесина и полупроводники, побудила продавцов поднять цены, чтобы получить максимальную выгоду от сложившегося на рынке положения.

Федеральная резервная система и администрация Джо Байдена утверждают, что рекордная инфляция является временной и связана с восстановлением экономики. Сейчас этот тезис подтверждается — последние данные показывают, что в июле рост цен замедлился. Тенденция поддерживается понижением спроса из-за новой волны коронавируса и постепенным решением проблемы дефицита материалов.