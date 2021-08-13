Коронавирус испортил настроение американцам

Мичиганский университет выявил рекордный за последние десять лет спад ключевых показателей Индекса покупательских настроений (Consumer Sentiment Index). Настроение американцам испортил новый штамм коронавируса, передает CNBC.

Индекс, согласно предварительным данным, в августе упадет до 70,2 балла при прогнозах в 81,3 балла. В июле индекс составлял 81,2 балла. Таким образом, за месяц показатели уменьшились на 13 процентов. Такие масштабные обвалы индекса случались крайне редко, подчеркивают экономисты.

«За последние полвека Индекс настроений претерпел более крупные потери только в шести других опросах, все они были связаны с внезапными негативными изменениями в экономике», — сказал Ричард Кертин, главный экономист Мичиганского опроса потребителей (Michigan’s Surveys of Consumers).

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За полтора года пандемии минимальное значение было зафиксировано в апреле 2020-го. Тогда индекс опустился до 71,8 пункта. Другой значительный спад показателей Индекса потребительских настроений был зафиксирован в октябре 2008-го и вызван финансовым кризисом.

Нынешний скачок произошел вследствие того, что «дельта»-вариант быстро распространился по США, что вынудило некоторые штаты и города вернуть противоковидные ограничения. Больницы во многих штатах южной части страны сообщают о нехватке коек для приема пациентов.

По словам Кертина, опасения за здоровье, вероятно, вызовут краткосрочное снижение доверия потребителей. Оптимистичные настроения вернутся после стабилизации ситуации с коронавирусом.

«Потребители правильно рассудили, что показатели экономики снизятся в течение следующих нескольких месяцев, но необычайный всплеск негативных экономических оценок также отражает эмоциональную реакцию, в основном из-за разбитых надежд на то, что пандемия скоро закончится», — сказал Куртин.

Летом 2020-го года Россия вошла в пятерку лидеров по худшим показателям Индекса потребительских настроений. Тогда только 10 процентов опрошенных были настроены оптимистично.