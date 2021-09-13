Названа нажившаяся на кризисе отрасль

Сегмент морских грузоперевозок нажился на кризисе, спровоцированном пандемией коронавируса. Доходы компаний за последние месяцы взлетели до рекордного с 2008 года уровня, поскольку быстро растущий спрос на товары и сбои в цепочках поставок привели к росту стоимости фрахта. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на данные аналитической компании Clarkson Research Services.

За восстановлением экономики от последствий пандемии коронавируса последовал рост спроса на товары и сырье. Вместе с тем продолжающиеся сбои в цепочках поставок не позволяют некоторым портам работать в штатном режиме. Многие суда задерживаются, что ограничивает их количество и способствует росту цен на транспортировку грузов.

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Нехватка товарных контейнеров привела к увеличению стоимости доставки, которая теперь обходится в 14 тысяч долларов за перевозку одного контейнера из Китая в Европу, что на 500 процентов больше, чем в 2020 году. Из-за этого транспортировка товаров подорожала, а спрос все равно остается высоким.

Лидер отрасли A.P. Moller-Maersk A/S уже увеличил предполагаемую годовую прибыль на 5 миллиардов долларов. Вместе с тем крупный морской контейнерный перевозчик CMA CGM SA заявил о заморозке спотовых ставок — немедленных условий оплаты сделки — чтобы сохранить долгосрочные отношения с клиентами. Другими словами, компания отказывается от прибыли, что подтверждает рост доходности сектора.

В секторе балкерных судов прибыль достигла 11-летнего максимума за счет высокого спроса на сырье. «Основные показатели спроса и предложения в будущем останутся чрезвычайно высокими», — заявил заместитель председателя Navios Maritime Holdings Тед Петроне. По его мнению, цена на спотовые и фрахтовые ставки будет поддерживаться на высоком уровне.