Экономика
 
Последние новости
Путин назначил врио главы МЧС
Голикова озвучила число привитых от COVID-19 россиян
Лавров заявил о практически объявленной Западом войне российским СМИ
В подвале дома на востоке Москвы обнаружили тела двоих человек 
Ипотечный брокер дал советы по покупке жилья после повышения ключевой ставки ЦБ
Россиянка пожаловалась на любителей фейерверков и осталась без поддержки в сети 
Зеленского призвали не ждать помощи от Байдена в войне с Россией
США назвали «Северный поток-2» плохой сделкой
Госдума дала совет Евросоюзу отбросить двойные стандарты по Минским соглашениям
Названа причина смерти отравившейся арбузом 15-летней россиянки
Новости партнеров
Прослушать новость

Великобритания столкнулась с молочным кризисом

Нехватка водителей после Brexit нарушила цепочки поставок молока в Великобритании
Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Neil Hall / Reuters

Великобритания переживает кризис молочной промышленности на фоне нехватки работников после Brexit. Дефицит водителей и сотрудников складов вынудил фермеров выбрасывать продукцию и поставил под угрозу ассортимент в магазинах, пишет Independent.

Собранное молоко портится еще на фермах, так как его некому отвезти на предприятия и в супермаркеты. Национальный союз фермеров (NFU) считает ситуацию на рынке труда «неустойчивой» и опасается ее дальнейшего ухудшения. Представитель организации рассказал, что многим фермам приходится либо сокращать поставки, либо избавляться от продукции.

Компании Milk and More уже пришлось отказать многим клиентам в доставке молочных продуктов на дом из-за нехватки сотрудников складов и водителей грузовиков. Другая работающая с молочной продукцией логистическая фирма поделилась с NFU, что впервые за 27 лет испытывает трудности с поиском работников.

Ситуация стала заметно хуже в последние два месяца, и теперь даже небольшая нехватка персонала может остановить поток сырого молока на молокозаводы и поставить под угрозу пищевую промышленность страны. В ближайшие пару месяцев, скорее всего, перебои с поставками станут ощутимыми, и британские розничные сети останутся без молочной продукции.

Фермер Генри Блоксхэм работает в хозяйстве Moors Covert в Стаффорде и по условиям контракта может продавать молоко только одной компании. Недавно эта фирма не смогла найти водителя для перевозки товара и попросила выбросить партию. Блоксхэм признался, что затраты на производство постоянно растут и не окупаются. Он добавил, что зима будет сложной, если не поднять цены на молоко.

Директор сети супермаркетов Morrisons Дэвид Поттс предупредил, что дефицит персонала и рост цен на сырьевые товары неизбежно приведут к подорожанию продуктов на полках магазинов и их нехватке. Он отметил значительное сокращение поставок корма для животных, газировки, питьевой воды, чипсов и некоторых видов вина.

До Brexit грузоперевозками, сельским хозяйством и производством продуктов занимались преимущественно мигранты из Евросоюза. Сейчас въезд в страну для них усложнился, и компании не могут нанять сотрудников на освободившиеся места.

Производители продуктов питания призывают правительство разрешить временные рабочие визы — так быстрее всего получится справиться с кризисом на рынке труда и наладить цепочки поставок к напряженному сезону зимних праздников. Однако власти страны не соглашаются на такие меры и советуют компаниям искать местный персонал.

Нехватка водителей вынуждает фермеров выбрасывать не только молоко. Шотландцам пришлось уничтожить огромный урожай брокколи и цветной капусты, так как некому было перевозить овощи на холодильные предприятия.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Brexit навредил экономике другой страны
Brexit заставил шотландцев выбрасывать еду
Британцы поплатятся за Brexit
Другие материалы рубрики
Экономика00:01 8 июля

Час расплаты.

Apple, Google и Facebook годами уходили от налогов. Как 130 стран мира заставят их заплатить миллиарды?
06:06 3 сентября

Украина рассчитывает на контракты на транзит газа с компаниями из ЕС

15:49 9 сентября

Китайский конкурент Tesla создаст летающие автомобили

15:39 9 сентября

Представитель Путина отреагировал на новый налог ЕС фразой «станут пыль глотать»

Экономика00:0223 июня

Ненасытные.

Российские торговые сети скупают друг друга. Почему из-за этого могут вырасти цены на продукты?
15:16 9 сентября

«Газпрому» предсказали невозможность остановки транзита через Украину

14:13 9 сентября

Доходы «Газпрома» взлетели на 84 процента

14:07 9 сентября

«Роснефть» завершила научно-исследовательскую экспедицию в Арктике

Экономика00:0017 июня

Новое величие.

Россия может возглавить мировую энергетическую революцию. Что ей мешает?
13:43 9 сентября

Названы последствия изменения тарифной политики Visa для держателей карт

14:28 9 сентября

Филиалы футбольной академии «Динамо» при поддержке ВТБ открылись в городах РФ

13:37 9 сентября

«Газпрому» составили план для мирового лидерства в водородной энергетике

Россия
Татьяна Голикова провела рабочую встречу с врио главы Мордовии
Евгений Зиничев Глава МЧС России Евгений Зиничев погиб на учениях.
Он пытался спасти известного режиссера, но упал со скалы
Россиянам напомнили о «выжившем» на крыше гигантском Ленине
«Рванул в воду за сорвавшимся человеком»
Путин, Мишустин, Кадыров и другие известные люди — о гибели главы МЧС Зиничева
Закон «Единой России» о запрете списания соцвыплат примут одним из первых
«В России ты не лезешь за кошельком, а тут…»
 
Все материалы
Мир
Польша признала свой провал в противостоянии «Северному потоку-2»
Секретная служба США опубликовала новые фото теракта 9/11
«Нехватка вакцин — это позор»
Острая фаза пандемии может затянуться на годы. Как человечеству победить коронавирус?
Байден принудит компании со штатом более 100 сотрудников к вакцинации
«Руки прочь от наших прав!»
Как карантин в Европе привел к массовым беспорядкам и протестам против вакцинации
Все материалы
Бывший СССР
Посол Литвы в США назвала Белоруссию главной угрозой для ЕС
«Мы можем быстро решить все вопросы»
Лукашенко согласился на интеграцию с Россией. Каким будет Союзное государство?
В Литве рассказали о превращении России в «Советский Союз 2.0»
Путин и Лукашенко согласовали программы интеграции России и Белоруссии.
Что это значит для создания Союзного государства?
Грузинская партия разместила предвыборную рекламу на PornHub
«Все помнят, что они творили в 1990-х»
Талибы получили полную власть в Афганистане. Чем это угрожает всей Средней Азии?
Украинец устроил кладбище на захваченных землях
Все материалы
Экономика
Оператор «Северного потока-2» показал фотографии с завершения укладки труб
Набиуллина надела «успокоительную» брошь после повышения ключевой ставки
Ущерб по делу финансовой пирамиды Finiko превысил миллиард рублей
Россия и Белоруссия объединят рынки газа и нефти
Бьют своих.
Зачем в Китае вводят санкции против богатейших компаний страны?
Все материалы
Силовые структуры
«Лекарства от педофилии нет»
Почему в России стало больше жестоких преступлений против детей и как их защитить?
Люди особого назначения
Советские разведчики, изменившие историю. Спецпроект «Ленты.ру»
Пропавшие в Кузбассе школьницы найдены мертвыми.
Ранее судимый педофил признался в изнасиловании и убийстве девочек
«Это был союз власти и криминала»
Как мэр и банда бывшего спецназовца годами держали в страхе российский город
Все материалы
Наука и техника
Американский и советские пилоты рядом с истребителем Bell P-39 Airacobra, поставлявшимся в СССР по ленд-лизу, 1944 год«СССР потерпит поражение без западных танков и самолетов»
Какую роль в разгроме нацистской Германии сыграл ленд-лиз
Посланцы фюрера.
Чем занимались солдаты Гитлера в оккупированной Белоруссии — редкие кадры Великой Отечественной войны
Все материалы
Спорт
Президент ФИФА высказался о прерванном матче между Бразилией и Аргентиной
«Это был шок для всех»
Десять лет назад погибла команда ярославского «Локомотива». Как трагедия изменила жизнь города?
Александр Емельяненко порассуждал о пользе ринг-герлз в ММА
Партнерский материал
Карпин снова победит.
Мальта — не соперник России. На что ставить в матчах отбора ЧМ-2022?
Акинфеев оценил шансы на возвращение в сборную России
Игорь Турчин«Чувствую, скоро мне конец»
Легендарный советский тренер умер во время матча. Почему он предсказал себе такую смерть?
Сборная России сыграла вничью с Хорватией.
Чем запомнится первый матч Валерия Карпина на посту главного тренера
Все материалы
Культура
Мосгорсуд отказал в компенсации сыну Цоя из-за фильма Учителя
В Великобритании выбрали лучший альбом года
Художники создали огромное граффити на форуме «Россия — страна возможностей»
Звезда «Универа» рассказала о глубокой депрессии
Все материалы
Интернет и СМИ
Галич раскрыла подробности госпитализации сына
Империя лжи.
WhatsApp обещал пользователям секретность, но всех обманул. Переписки миллиардов людей оказались под угрозой
Google пригрозили новым штрафом в России
В России нашли способ вести диалог с иностранными IT-компаниями
«Я родилась на Марсе»
Как подросток из российского села стал стримершей Дашей Корейкой и прославился, давая себя унижать
С бывшего ведущего «Битвы экстрасенсов» сняли обвинения в получении взяток
МВД признало пребывание в России комика Идрака Мирзализаде пожизненно нежелательным.
Поводом стала шутка о русских
Все материалы
Ценности
Блогерша раскрыла простой способ очистить стиральную машину
«Мне очень, очень жаль»
Как глава IKEA воровал идеи у конкурентов и богател на моде
Белла Хадид снялась для обложки модного журнала без штанов
Учителя выгнали школьниц домой из-за неприемлемой обуви и вывели из себя их мать
«Очень горячая штучка»
Как любимица мужчин стала премьер-министром и купалась в роскоши, пока ее мать голодала
Учительница начала продавать откровенные фото и «вытащила семью из нищеты»
Баскетболист Деннис Родман на MTV Video Music Awards, 1995 годОколофутболка.
Как короткие топы стали символом сексуальной свободы и покорили мужчин?
Все материалы
Путешествия
Советская сказка.
Что ждет россиян в Азербайджане и почему там должен побывать каждый
Турцию охватили пожары и новая вспышка коронавируса.
В огне погибли люди, россиян эвакуируют из отелей
«Здесь совсем другие люди»
Россиянин отправился в Пакистан за приключениями. Чем его удивила мусульманская страна?
Все материалы
Из жизни
10-летняя девочка-гений получила научные степени и собралась колонизировать Марс
Генри Пэджет, 1900 годБезумный маркиз.
Как известный аристократ опозорил свой род, прославился причудами и стал кумиром европейской богемы?
Принц Гарри поссорился с братом из-за пяти слов о Меган Маркл
Прожорливая кошка едва не сорвала свадьбу
Женщина сходила в гости и разбогатела на три миллиона рублей
«Постоянно осознаешь, что ты здесь чужой»
История россиянки, которая уехала в Японию и увидела ее темную сторону
Все материалы
Представлен новый Subaru WRX
10 конкурентов Mercedes-AMG GT 63 S E Performance
Углеводородные и электрические силы, готовые противостоять лифтбеку
Раскрыта внешность нового Subaru WRX
Топ-15 любимых кроссоверов и внедорожников россиян
Какие автомобили сегмента SUV покупали в России в августе
Мощнейшая Tesla Model S побила рекорд Porsche Taycan на Нюрбургринге
Забытые концепты: Mercedes-Benz Auto 2000
Избранное на Моторе: автомобиль нового тысячелетия родом из 1981-го
Hyundai открыла огромный моторный завод в России
Все материалы
Среда обитания
В Киеве появится памятник борщу
Всем по коробке.
Россияне начали скупать в Москве экстремально маленькие квартиры. Зачем они это делают?
В России на треть нарастили количество новостроек
С характером.
Гигантский унитаз, водопад и православие: как выглядят здания самого дерзкого архитектора мира
Дома на несколько хозяев в России спасут от сноса
Смертельный сквозняк.
Как замазывание щелей и замена гнилых труб спасет человечество от глобальной катастрофы?
Названы города России с самым быстро дорожающим жильем
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы
Моя страна
«Мне не хватало чего-то настоящего»
Как российский фотограф объехал полмира, но остался жить в Дагестане
«Он сразу нас обворожил»
Как российский город с населением в две тысячи человек стал местом притяжения туристов
«Это достояние страны»
Бойцовые гуси, ставленый мед и китовое сало: кто и как сохраняет кулинарные традиции России?
В Екатеринбурге отреставрируют Дворец культуры железнодорожников
В России случайно раскопали два старинных особняка вместо одного
Таежный дзен.
Как Сибирь пытается стать лучшим местом для летнего отдыха в России
В Хабаровске показали советские мультфильмы и азиатскую анимацию
Все материалы