Великобритания столкнулась с молочным кризисом

Великобритания переживает кризис молочной промышленности на фоне нехватки работников после Brexit. Дефицит водителей и сотрудников складов вынудил фермеров выбрасывать продукцию и поставил под угрозу ассортимент в магазинах, пишет Independent.

Собранное молоко портится еще на фермах, так как его некому отвезти на предприятия и в супермаркеты. Национальный союз фермеров (NFU) считает ситуацию на рынке труда «неустойчивой» и опасается ее дальнейшего ухудшения. Представитель организации рассказал, что многим фермам приходится либо сокращать поставки, либо избавляться от продукции.

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Компании Milk and More уже пришлось отказать многим клиентам в доставке молочных продуктов на дом из-за нехватки сотрудников складов и водителей грузовиков. Другая работающая с молочной продукцией логистическая фирма поделилась с NFU, что впервые за 27 лет испытывает трудности с поиском работников.

Ситуация стала заметно хуже в последние два месяца, и теперь даже небольшая нехватка персонала может остановить поток сырого молока на молокозаводы и поставить под угрозу пищевую промышленность страны. В ближайшие пару месяцев, скорее всего, перебои с поставками станут ощутимыми, и британские розничные сети останутся без молочной продукции.

Фермер Генри Блоксхэм работает в хозяйстве Moors Covert в Стаффорде и по условиям контракта может продавать молоко только одной компании. Недавно эта фирма не смогла найти водителя для перевозки товара и попросила выбросить партию. Блоксхэм признался, что затраты на производство постоянно растут и не окупаются. Он добавил, что зима будет сложной, если не поднять цены на молоко.

Директор сети супермаркетов Morrisons Дэвид Поттс предупредил, что дефицит персонала и рост цен на сырьевые товары неизбежно приведут к подорожанию продуктов на полках магазинов и их нехватке. Он отметил значительное сокращение поставок корма для животных, газировки, питьевой воды, чипсов и некоторых видов вина.

До Brexit грузоперевозками, сельским хозяйством и производством продуктов занимались преимущественно мигранты из Евросоюза. Сейчас въезд в страну для них усложнился, и компании не могут нанять сотрудников на освободившиеся места.

Производители продуктов питания призывают правительство разрешить временные рабочие визы — так быстрее всего получится справиться с кризисом на рынке труда и наладить цепочки поставок к напряженному сезону зимних праздников. Однако власти страны не соглашаются на такие меры и советуют компаниям искать местный персонал.

Нехватка водителей вынуждает фермеров выбрасывать не только молоко. Шотландцам пришлось уничтожить огромный урожай брокколи и цветной капусты, так как некому было перевозить овощи на холодильные предприятия.

