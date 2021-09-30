Россияне начали продавать «Доширак» за тысячи рублей

В соцсети «ВКонтакте» появилось объявление о продаже «Доширака» за пять тысяч рублей

В соцсетях начали появляться объявления о продаже лапши быстрого приготовления «Доширак» после ложных слухов о том, что россиян ожидает дефицит продукта. Как следует из текста одного из подобных объявлений во «ВКонтакте», стоимость одной порции «Доширака» может достигать нескольких тысяч рублей.

К примеру, один из таких постов опубликовал житель Магадана. «В связи со сложившейся ситуацией продам так всеми любимый обед с остринкой в единственном экземпляре», — написал автор объявления. К посту он также прикрепил фотографию «Доширака» со вкусом говядины. За порцию острой лапши он вознамерился получить пять тысяч рублей.

Ранее 30 сентября сообщалось, что из российских магазинов начал пропадать «Доширак». Дефицит лапши быстрого приготовления связали с тем, что завод, изготавливавший продукт, приостановил производство. Уточнялось, что речь могла идти о заводе в Рязани. Утверждалось, что с нехваткой «Доширака» столкнулись жители Красноярска и Волгограда.

После распространения сообщений в СМИ жители Волгограда и Красноярска начали активно скупать «Доширак». Очевидцы отмечали, что покупатели выносили товары из магазинов коробками, а склады магазинов пустели. Аналогичные сообщения приходили и из Москвы.

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области опровергло слухи о дефиците «Доширака». В ведомстве заявили, что завод не прекращал работу, и заверили, что фабрика продолжает отгрузку товара.