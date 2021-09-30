Из российских магазинов начал пропадать «Доширак»

Из российских магазинов стала пропадать популярная лапша быстрого приготовления «Доширак» после закрытия фирменного завода. С дефицитом столкнулся Красноярск, сообщает местный портал NGS24.Ru.

По словам курьера федеральной продуктовой сети, завод, где делали лапшу, приостановил производство. «В павильонах уже его не найти. Я сама с похмелья люблю красный съесть. Сама работаю курьером, у нас эти заказы висят, изо дня в день переходят. "Енисейский рынок" пытается закупиться, например. Почти две тонны висит в заказах», — рассказала собеседница издания и призналась, что не ясно, когда поставки могут возобновиться.

Слова курьера о том, что лапша начала пропадать, подтвердил руководитель коммуникационного центра компании «Командор» Дмитрий Болотов. «Действительно, производители лапши "Доширак" предупредили нас о том, что по техническим причинам на заводе остановили производственные линии», — сказал он и добавил, что в ближайшие несколько месяцев поставки будут осуществляться не в полном объеме. Болотов уточнил, что возобновить отгрузки обещают к Новому году.

Портал Е1 уточняет, что речь может идти о заводе в Рязани. Причем информация о его грядущем закрытии «по техническим причинам» появлялась еще летом 2021 года. По неподтвержденной информации, поводом для приостановки производства стала нехватка персонала. Получить какие-то комментарии на этот счет от представителей завода пока не удалось.

С дефицитом столкнулся не только Красноярск. По информации V1.Ru, лапша быстрого приготовления исчезает с полок и в магазинах Волгограда. В частности, на полках практически не было лапши в красной упаковке со вкусом говядины. По словам представителя сети магазинов «Покупочка», рязанский завод действительно предупреждал о перебоях, но поставки должны были возобновиться 30 сентября. «Предполагалось, что возобновление производства начнется 30 сентября. Однако на покупателях нашей сети это никак не отразится — у нас есть достаточный запас этой лапши как на распределительном центре, так и в магазинах», — успокоил он и добавил, что в любом случае «Дошираку» можно найти замену среди других брендов.

ООО «Доширак Рязань» была учреждена в 2008 году и зарегистрирована в Рязани. По состоянию на 2020 год ее штат достигал 396 человек. Выручка составила 3,3 миллиарда рублей, владельцы производства зарегистрированы в Корее.