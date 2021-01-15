Мужчина съел слишком острый доширак и частично оглох на два дня

Житель Лондона, Великобритания, рассказал, как съел настолько острый доширак, что после этого частично оглох на два дня. Его историю приводит MyLondon.

Римал Балла (Reemul Balla), семья которого приехала из Маврикия, утверждает, что с детства знаком с острой едой: на кухне в доме его родителей можно найти не меньше 10 сортов перца чили. Сам мужчина обожает острую лапшу быстрого приготовления и, когда увидел ролик о Samyang Korean Spicy Noodles на YouTube, решил самолично попробовать ее.

Балла заказал лапшу «двойной остроты» со вкусом курицы. Он сварил лапшу, добавил в нее листья салата и яйца, а также залил соусом из упаковки. Суп стал кроваво-красным, и британец попробовал его. «Было вкусно, вкус очень ярко-выраженный... Но затем меня ударило огненным вихрем», — поделился своими ощущениями Балла.

Мужчина заявил, что его зубы онемели, горло сжалось, а по пищеводу «будто бы текла лава». Однако Балла не мог сдаться после первой ложки: в итоге он съел половину миски. После этого его тело онемело, особенно пальцы, а лицо покраснело, ему было очень жарко.

На следующий день у Баллы заболело ухо. Вскоре он почти перестал им слышать. Это продолжалось в течение двух дней. Мужчина поискал сведения о проблеме в интернете и выяснил, что другие дегустаторы острой лапши тоже сталкиваются с такими симптомами. Он утверждает, что из-за перца чили у него опухли слизистые оболочки носа и горла, что заблокировало евстахиевы трубы — каналы, соединяющие полость среднего уха с глоткой.

Балла отметил, что больше не планирует пробовать эту лапшу, хотя она и была вкусной. Он посоветовал не повторять его эксперимент.

Ранее российский блогер Алексей Столяров, рассказывающий о фитнесе и спортивном питании, провел эксперимент: три дня он питался только лапшой быстрого приготовления. Он похудел на 3,5 килограмма.

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