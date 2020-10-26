«Роллтон» начал продавать напитки

Производитель лапши быстрого приготовления «Роллтон» и BigBon Mareven вышел на новый рынок. Компания начала продавать энергетические напитки Actibo, пишет «Коммерсантъ».

Mareven планирует занять до 2 процентов этого рынка в России к 2021 году, что может принести ей более двух миллиардов рублей. Actibo, который разливается в Казахстане, продается по 54-65 рублей и доступен на нескольких онлайн-площадках. Кроме того, тестовые продажи идут в крупных региональных сетях по всей стране.

В компании запуск продукта объяснили стремлением диверсифицировать портфель, а также развитием рынка безалкогольных напитков в стране. По информации Nielsen, почти за год в России продажи энергетических напитков выросли на 27,5 процента в натуральном выражении и на 26,1 процента в денежном.

В прошлом году темпы роста выручки «Доширака» были почти в три раза выше, чем у производителя «Роллтона». Разрыв по выручке компаний составил 3,7 миллиарда рублей, тогда как годом ранее показатель был равен 4,4 миллиарда.