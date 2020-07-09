Производители лапши быстрого приготовления поборолись за россиян

Производители лапши быстрого приготовления — «Доширак Рус» и «Маревен Фуд Сэнтрал» (бренды «Роллтон», Bigbon) — поборолись за россиян. У конкурентов продолжает сокращаться разрыв по выручке, сообщает «Интерфакс».

В прошлом году темпы роста выручки «Доширака» были почти в три раза выше, чем у производителя «Роллтона». Разрыв по выручке компаний в 2019-м составил 3,7 миллиарда рублей, тогда как годом ранее показатель составлял 4,4 миллиарда рублей. Чистая прибыль «Доширак Рус» по итогам прошлого года увеличилась до 1,516 миллиарда рублей.

Ранее в июне исследовательский холдинг «Ромир» подсчитал, что, если в этом году на свободные деньги средняя российская семья в месяц может купить 794 пачки лапши, то в прошлом денег хватало на 727 пачек. В 2012-2014 годах на все «свободные деньги» можно было купить более 600 упаковок лапши, в 2009-2011 годах — 440-490 пачек.

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