До Пригожина и Валерии не дошел гуманитарный «Доширак»

Продюсер Иосиф Пригожин и его супруга, певица Валерия (Алла Перфилова) так и не получили гуманитарную помощь из лапши быстрого приготовления «Доширак» от партии «Коммунисты России». Об этом они заявили в воскресенье, 31 мая, передает «Московский комсомолец».

«Они людям врут и нам врут. До сих пор не получили от них "Доширак"», — сообщил Пригожин. Валерия отметила, что они продолжают ждать.

Продюсер посчитал, что эта акция коммунистов была устроена на фоне вырванных из контекста фраз. Он подчеркнул, что не жаловался и не просил помощи, а только рассказал об условиях, в которых оказались артисты из-за карантина. По его словам, в связи с отмененными концертами многие не имеют возможности зарабатывать деньги и сталкиваются с трудностями. В особенности это касается начинающих исполнителей, сказал Пригожин.

Ранее он отреагировал на отправку ему и его жене, певице Валерии гуманитарной помощи из лапши. Продюсер счел подобный поступок «очередной провокацией». Он признался, что не слышал об отправке ему «гуманитарной помощи» и не понимает, о чем идет речь.

30 мая подобную помощь отправила партия «Коммунисты России» после жалобы Пригожина на бедственное положение артистов. В партии предложили «простой и действенный способ не умереть с голоду». Так, продюсеру посоветовали пойти работать на завод или на стройку, а его жене — стать уборщицей.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!