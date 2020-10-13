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Предложен запрет на совместную рекламу спортивных и алкогольных брендов

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Фото: Дмитрий Лебедев / «Коммерсантъ»

Межрегиональное общественное движение «Здоровый выбор» предлагает на законодательном уровне запретить использование спортивных торговых марок в целях производства и распространения алкогольной и табачной продукции. Об этом министру здравоохранения Михаилу Мурашко написал лидер движения Александр Корсунов, письмо которого имеется в распоряжении «Ленты.ру». «Специалистами нашего движения разработаны соответствующие поправки в законодательство, и мы просим вас их рассмотреть и внести в качестве законодательной инициативы», — подчеркнул Александр Корсунов.

«Существующее рекламное законодательство (Закон о рекламе) ограничивает рекламу алкоголя в СМИ, во время спортивных мероприятий и на спортивных сооружениях. Однако данный закон не регламентирует использование торговых марок и спортивных организаций для производства и распространения алкогольной продукции. Таким образом происходит использование торговых марок известных спортивных организаций, спортивных лиг и спортивных команд для продвижения алкогольной продукции», — указано в письме.

Александр Корсунов обращает внимание Михаила Мурашко на то, что в последнее время участились случаи использования спортивными организациями своих товарных знаков для рекламы алкогольной продукции. «Так крупнейшая в мире профессиональная лига в одном из самых быстрорастущих видов спорта смешаные единоборства (MMA) "UFC Россия" запустила совместно с алкогольным брендом Nemiroff алкогольные напитки более 40 градусов (водки и горилки)», — подчеркивает лидер «Здорового выбора».

Алкогольная продукция с логотипом UFC распространяется в крупнейших ритейлерских сетях России («Перекресток», «Красное и Белое» и другие), указано в письме. Это, по мнению автора письма, противоречит концепции развития спорта и физкультуры в России, идет в разрез с целями нацпроекта «Демография» и и противоречит целям спортивных организаций по пропаганде здорового образа жизни. «Особенно пагубно такая пропаганда крепкоалкогольных напитков влияет на молодежь, которая воспринимает UFC в качестве ориентира для подражания», — отметил Александр Корсунов .

«24 октября планируется телетрансляция федеральным телеканалом РЕН-ТВ крупнейшего турнира UFC с участием чемпиона мира по смешаным единаборствам Хабиба Нурмугамедова и многих других российских спортсменов. Безусловно такая коллаборация с алкогольным брендом вызовет большой резонанс среди молодежи», — подчеркивается в письме.

В 2013 году активистом движения «Здоровый Выбор» Александром Корсуновым был разработан законопроект по запрету производства и оборота слабоалкогольных энергетических (тонизирующих) напитков). Законопроект был внесен в Государственную Думу депутатами всех фракций. В результате многолетней борьбы движения со слабоалкогольными коктейлями с 1 января 2018 года было запрещено производство и продажа слабоалкогольных энергетических напитков на территории России.

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