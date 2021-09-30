Слухи о перебоях с поставкой «Доширака» опровергли

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области опровергло слухи о дефиците лапши быстрого приготовления «Доширак» из-за частичной остановки производства. В ведомстве заявили, что рязанская фабрика не прекращала работу и продолжает отгрузку товаров, пишет ТАСС.

«Распространяемая новость про якобы перебои содержит документы, которые были распространены четыре месяца назад, и за это время перебоев в отгрузке не было. О том, почему продукции нет в регионах за Уралом, будем разбираться, но фактически с производством в Рязани все нормально. По нашей информации, никаких задержек и остановок производства не было», — рассказал представитель министерства Алексей Лавренев. Чиновник назвал сообщения СМИ ложными и пообещал, что ведомство проверит источники информации.

Ранее на региональных новостных сайтах появилась информация, что с полок российских магазинов начал пропадать «Доширак». О нехватке товаров заявили в Красноярске и Волгограде — торговые сети «Командор» и «Покупочка» получили уведомления от производителя о возможном снижении объемов поставок из-за приостановки завода в Рязани.

После распространения сообщений в СМИ, жители Волгограда и Красноярска начали активно скупать «Доширак». Очевидцы сообщают, что покупатели выносят товары из магазинов целыми коробками, а склады магазинов пустеют. Аналогичные сообщения приходит и из Москвы, пишет Москва 24. Пользователи Twitter выкладывают фото опустевших витрин.

Товарный знак «Доширак» принадлежит компании «Корея Якулт». Азиатская компания работает в Рязани с 2008 года и выпускает лапшу, картофельное пюре и овсяную кашу быстрого приготовления. Этот завод выпускает 250 миллионов штук продукции в год.