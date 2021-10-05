В России решили найти замену Bounty

Ограничение поставок шоколадных батончиков Bounty станет стимулом для российских производителей конфет занять освободившуюся нишу. Такое мнение высказал депутат Госдумы и бывший главный санитарный врач Геннадий Онищенко в комментарии радиостанции «Говорит Москва». Экс-глава Роспотребнадзора решил найти замену Bounty среди отечественных производителей.

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«Ограничится, и дай бог. Это даст возможность нашим производителям, воспользовавшись возможностью, занять эту нишу. Когда-то у нас была хорошая кондитерка, сейчас она поубавилась», — заявил Онищенко. По его словам, производителям в России следует подумать и воспользоваться данной ситуацией, чтобы заменить Bounty. Онищенко посетовал, что выпущенные под российскими брендами конфеты производятся из иностранных продуктов.

5 октября стало известно об ограничении поставок популярных шоколадных батончиков Bounty в Россию из-за роста спроса в начале года и дефицита сырья. Владеющая Bounty компания Mars столкнулась с нехваткой кокосовой стружки после неурожая в странах-производителях кокоса. Перебои с поставками батончиков могут продлиться до 2022 года.

В начале августа сообщалось, что Россия может экспортировать по итогам 2021 года шоколад и шоколадные кондитерские изделия на 765 миллионов долларов. В этом случае Россия потеснит Швейцарию и впервые в истории войдет в десятку крупнейших поставщиков этой продукции на международном рынке.