Россия собралась потеснить Швейцарию на рынке шоколада

Россия по итогам этого года может экспортировать в другие страны шоколад и шоколадные кондитерские изделия на 765 миллионов долларов. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на прогноз ассоциации предприятий кондитерской промышленности «Асконд».

Материалы по теме Час расплаты. Apple, Google и Facebook годами уходили от налогов. Как 130 стран мира заставят их заплатить миллиарды? Искусственное мясо захватывает мир. Почему Россия оказалась к этому не готова?

С таким показателем страна собралась первый раз попасть в десятку крупнейших поставщиков этой продукции на международном рынке, потеснив Швейцарию. В прошлом году Россия была на 11 месте с поставками на 729 миллионов долларов (295 700 тонн). Швейцария заработала больше — 753 миллиона долларов, но экспортировала только 109 800 тонн.

Российские производители к концу 2021 года опередят своих швейцарских коллег, уверены эксперты. В первом квартале Россия увеличила поставки на 11,8 процента в денежном и на 18,6 процента в натуральном выражении. Продажи шоколада шли в 94 страны мира. Почти 48 процентов экспорта этого товара пришлось на страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Производители подтверждают рост, объясняя тенденцию насыщением внутреннего рынка кондитерских изделий и государственной поддержкой по продвижению такой продукции на зарубежные рынки. «Смещение спроса в сторону недорогих кондитерских изделий, в первую очередь мучных сладостей, привело к сокращению потребления шоколада в России более чем на 10 процентов в 2020 году», — отмечает руководитель Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка Андрей Дальнов.

Ранее Европу предупредили о дефиците кофе и шоколада из-за угрозы изменения климата и засухи в странах-производителях.