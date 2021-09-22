Поставки чипсов Lay's оказались под угрозой

Крупнейший производитель чипсов Lay's в России компания PepsiCo предупредила контрагентов об ожидаемых перебоях с поставками продукции. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на соответствующее письмо.

Как следует из документа, поставки чипсов в сентябре и октябре оказались под угрозой из-за дефицита картофеля на рынке. Это связано тем, что очень жаркое лето и затяжные дожди с начала осени не позволяют проводить уборку картофеля на полях. При этом представитель компании отметил, что ситуация нормализуется, когда производитель начнет использовать сырье со складов. Также отмечается, что на фоне пандемии коронавируса потребление снеков выросло и эта тенденция сохраняется.

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Крупнейшие торговые сети подтвердили получение уведомление о перебоях в поставках чипсов, однако принимают меры, чтобы не допустить дефицита. По информации источника издания среди ритейлеров, поставки Lay’s приходят с опозданием и не в полном объеме уже в течение некоторого времени. Он предположил, что это связано с проблемами компании с логистикой.

В Минсельхозе изданию подтвердили, что неблагоприятные погодные условия повлияли на калибр и объем предложения крупного картофеля. Вместе с тем в ведомстве по итогам года ожидают увеличения сбора картофеля у сельхозпроизводителей год к году. С учетом импорта это позволит удовлетворить потребности.

Ранее сообщалось, что мировые поставки кофе из Вьетнама страдают из-за жестких ограничений, установленных для контроля распространения «дельта»-штамма коронавируса. Правительство держит экспортный центр Хошимин под строгим локдауном из-за роста числа заражений и контролирует перевозки в некоторых ключевых производственных районах Центрального Нагорья. Экспортеры сталкиваются с трудностями при транспортировке в порты для отправки. К этим сложностям добавляются и другие логистические проблемы.