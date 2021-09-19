В Союзе виноделов сочли закон о поставке шампанского хайпом и недоразумением

Разрешение спора, связанного с российским законом о маркировке шампанского, говорит о том, что вся полемика вокруг этого вопроса была просто недоразумением и хайпом отдельных организаций. Об этом заявил президент Союза виноградарей и виноделов Леонид Попович в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва».

По его словам, рынок не ощутил никаких последствий спора: качественное французское шампанское продолжило поступать на российский рынок. Перебои в поставках были настолько кратковременными, что остались незамеченными для покупателя. «Эти разговоры просто создали рекламу определенным организациям, которые больше всего об этом говорят. Я не хочу их называть, не хочу продолжать их рекламировать», — счел Попович.

Ранее французы согласились вернуть шампанское в Россию — поставки возобновились с 15 сентября. По словам сопредседателя комитета вин Жан-Мари Барийера, поставщики будут уважать российский закон. Также стало известно, что Россия и Франция договорились о создании рабочей группы по решению спора, связанного с российским законом о маркировке шампанского.

Проблемы с поставками возникли, когда президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому только отечественные производители могут использовать на обратной стороне бутылки описание «шампанское». Из-за инцидента отгрузку прекратили 95 процентов торговых домов. Комитет вин Шампани назвал изменения неприемлемыми, напомнив, что сам термин «шампанское» связан с исторической областью во Франции.