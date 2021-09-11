В Союзе виноделов оценили сообщения о начале поставок шампанского из Франции

Информация о том, что Межпрофессиональный комитет вин Шампани отменил приостановку экспорта шампанского, выглядит как попытка поднять шум и является недоразумением. Об этом заявил президент Союза виноградарей и виноделов Леонид Попович в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва».

«Это ни на что не повлияло. Жили совершенно все спокойно. Все, кто хотел французское шампанское, находили его, покупали и пили. Я это называю большим недоразумением, которое случилось у людей, когда они читали закон», — заявил Попович.

По его словам, ничего не изменилось с того момента, как в Moet Hennessy выразили недовольство российскими законами и прекратили поставки.

Ранее французы согласились вернуть шампанское в Россию — поставки возобновятся с 15 сентября. По словам сопредседателя комитета вин Жан-Мари Барийера, поставщики будут уважать российский закон.

Проблемы с поставками возникли после того, как в российский закон внесли поправки о регулировании оборота алкоголя. Они запрещают использовать термин «шампанское» в отношении игристых вин, произведенных за пределами России. Из-за инцидента отгрузку прекратили 95 процентов торговых домов. Комитет вин Шампани назвал изменения неприемлемыми, напомнив, что сам термин шампанское связан с исторической областью во Франции.