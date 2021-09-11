Французы согласились вернуть шампанское в Россию

Поставки французского шампанского в Россию возобновятся с 15 сентября. Об этом со ссылкой на Межпрофессиональный комитет вин Шампани сообщает РИА Новости.

Сопредседатель комитета Жан-Мари Барийер объяснил такое решение нежеланием ставить в неблагоприятное положение российских клиентов по мере приближения новогодних праздников. Он отметил, что поставщики будут уважать российский закон и хотели бы добиться решения вопроса без обращения во Всемирную торговую организацию.

По словам Барийера, отрасль в Шампани поставляет в Россию 1,5 миллиона бутылок, это 0,5 процента от общего рынка. Тем не менее страна важна для имиджа шампанского, к тому же на российском рынке оно продается по достаточно высокой цене.

Проблемы с поставками, из-за которых отгрузку прекратили 95 процентов торговых домов, возникли после принятия поправок в российский закон о регулировании оборота алкоголя. Последние, в частности, запрещают использовать термин «шампанское» в отношении игристых вин, произведенных за пределами России.

Комитет вин Шампани назвал изменения неприемлемыми, напомнив, что сам термин шампанское связан с исторической областью во Франции. В организации призвали дипломатические органы Франции и Евросоюза подключиться к решению проблемы.

Владелец французского шампанского дома Drappier Мишель Драппье тогда указал, что принятый в России закон могут скопировать другие страны, то есть воспользоваться брендом, к славе которого не имеют отношения. По его мнению, шампанским следует называть только игристое вино из Шампани.